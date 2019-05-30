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دراسة: المصريون دخنوا 83 مليار سيجارة بتكلفة قدرها 73 مليار جنيه فى عامين

الخميس، 30 مايو 2019 07:24 م
دراسة: المصريون دخنوا 83 مليار سيجارة بتكلفة قدرها 73 مليار جنيه فى عامين اليوم العالمى للاقلاع عن التدخين
كتبت أمل علام
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بمناسبة اليوم العالمى للإقلاع عن التدخين، الموافق 31 مايو، كشفت إحصائيات للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن نسبة المدخنين فى مصر تبلغ 21% من إجمالى عدد السكان، يضاف إليهم 23% مدخن سلبى، ويتوفى سنويا 171 ألف شخص، لإصابتهم بأمراض تتعلق بالتدخين.

وأضافت الإحصائيات أن عدد الاستهلاك اليومى للسجائر العادية، حوالى 16 سيجارة للفرد، ووصل استهلاك المصريين للسجائر يوميًا خلال عامى 2017 -2017 إلى 280 مليون سيجارة، كما يبلغ إنفاق الأسر المصرية على الدخان نحو 1724.9جنيه سنويًا، أى ما يمثل 4.7 % من إجمالى الإنفاق السنوى للأسرة.

وتابعت أنه وفقًا للأرقام الصادرة عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، فقد بلغ استهلاك المصريين للسجائر خلال العام "2017 – 2018"، حوالى 83 مليار سيجارة، تقدر تكلفتها بـ73 مليار جنيه، فى حين وصل استهلاك "تبغ المعسل"، المستخدم فى الشيشة، إلى 50 ألف طن سنويا، بقيمة 3 مليارات جنيه.

وكشفت الدراسة التى أجراها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، عن أن أكثر من نصف الذكور 52% فى كل من الفئتين العمريتين 30 إلى 44 سنة، و45 إلى 59 سنة، من المدخنين بينما كانت هذه النسبة أقل من 1% بين الإناث.

وأظهرت الدراسة أن 33.5 % من الأفراد فى الفئة العمرية من 30 إلى 44 سنة، معرضون لدخان التبغ فى أماكن العمل، "47.5% من الذكور، و18.7% للإناث".

وكشفت الدراسة عن أعداد المدخنين فى مصر، أن 21.4 % من طلبة المدارس الثانوية من الفتيات يدخنون، فيما تدخن حوالى 6.9 % من الفتيات فى المدارس الثانوية. 


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