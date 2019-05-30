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دار الإفتاء تكذب منشورا عن أن قيام آخر جمعة برمضان يقضى الفائت من الصلاة

الخميس، 30 مايو 2019 10:43 ص
دار الإفتاء تكذب منشورا عن أن قيام آخر جمعة برمضان يقضى الفائت من الصلاة المنشور الكاذب
كتب لؤى على
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أوضحت دار الإفتاء المصرية حقيقة ما يتداول عن كيفية قضاء الفائت من الصلاة، حيث انتشر منشوراً بعنوان "كيف تقضى ما فاتك من الصلاة؟"، ويتضمن حديثا مكذوبا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن ما فاته صلاة فى عمره لم يحصها فليقم فى آخر جمعة من رمضان ويصلى أربع ركعات مرة واحدة.

وأكدت دار الإفتاء أن من فاته الكثير من الصلوات عليه أن يقضيها ولا تسقط عنه إلا بقضائها، كما نشرت الدار مقطع فيديو لمفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام يوضح خلاله كيفية قضاء الصلاة الفائتة.

المنشور الغير صحيح
المنشور غير الصحيح

 


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دار الافتاء

قضاء الفائت من الصلاة

اخر جمعة فى رمضان

مفتى الجمهورية


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