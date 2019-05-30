خبير أمني: هشام عشماوى سيفضح قطر وتركيا وعلاقتهما بالإرهاب

كتب محمد أبو عوض

قال اللواء محمد مصطفى عطية، الخبير الأمنى، إن القبض على الإرهابى هشام عشماوى وتسليمه إلى مصر يؤكد قدرة الدولة على حماية مقدراتها والقضاء على كل من تسول له نفسه مواجهتها.

وتابع الخبير الأمنى فى تصريحات "اليوم السابع" أن القبض الإرهابي هشام عشماوى سيكشف خبايا وأسرار الدعم المباشر لأعداء مصر من الجماعات والتنظيمات المتطرفة وفى مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية، وعدد كبير من الدول الداعمة لها وعلى رأسها قطر وتركيا.

وأكد "مصطفى عطية" أنه يتوجب علينا توجيه التحية لرجال الجيش المصرى، الذين قدموا تضحيات عديدة وصد الهجمات الإرهابية بدلاً من جموع المصريين واختاروا أن يكونوا حائط الصد الأول للدفاع عن الشعب المصرى.

وتسلمت مصر من الجيش الوطنى الليبى الإرهابى هشام عشماوى الذى ألقى القبض عليه فى حى المغار بمدينة درنة وهو يرتدي حزاما ناسفًا، أكتوبر الماضى، وذلك بعد مخاطبة السلطات المصرية الجانب الليبى لمحاكمة عشماوى المتورط فى 17 عملية إرهابية قتل فيها العشرات من أبناء الشعب المصرى.