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حى الزاوية الحمراء يبدأ تطوير سوق وموقف عبود.. صور

الخميس، 30 مايو 2019 02:02 م
حى الزاوية الحمراء يبدأ تطوير سوق وموقف عبود.. صور بدء أعمال تطوير سوق وموقف عبود
كتب سيد الخلفاوى
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بدأت الأجهزة التنفيذية بحى الزاوية الحمراء شمال القاهرة، فى أعمال تطوير سوق عبود وموقف عبود، بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة عين شمس وأجهزة المحافظة. 
 
وأكد اللواء هشام عصمت عبد الحميد رئيس حى الزاوية الحمراء، أنه تم بدء أعمال التطوير بسويقة عبود وموقف عبود، وتم عمل جسات للتربة تمهيداً لبدء التطوير تحت إشراف كلية الهندسة جامعة عين شمس ومركز معلومات المرافق لمحافظة القاهرة قطاع الشمال ومدير إدارة الطرق ومدير إدارة الأسواق . 
 
وأضاف رئيس حى الزاوية الحمراء، أنه تم رفع وازالة عدد كبير من الاكشاك المخالفة وكانت أغلبها اسفل الكوبرى وكذلك ازالة تندات مخالفة. 
 
وفى سياق آخر، نفذت أجهزة حى الزاوية الحمراء حملات لرفع إشغالات الطريق حيث تم إزالة كشك بجانب مدرسة الحرية بجوار سوق غزة القصيرين وإزالة المخلفات الناتجة عن الازالة وتم إيداع المضبوطات بمخزن شرطة المرافق بالحى.
 
حى الزاوية الحمراء يبدأ تطوير سوق وموقف عبود (1)
حى الزاوية الحمراء يبدأ تطوير سوق وموقف عبود

حى الزاوية الحمراء يبدأ تطوير سوق وموقف عبود (2)
حى الزاوية الحمراء يبدأ تطوير سوق وموقف عبود

حى الزاوية الحمراء يبدأ تطوير سوق وموقف عبود (3)
حى الزاوية الحمراء يبدأ تطوير سوق وموقف عبود 

حى الزاوية الحمراء يبدأ تطوير سوق وموقف عبود (4)
حى الزاوية الحمراء يبدأ تطوير سوق وموقف عبود

حى الزاوية الحمراء يبدأ تطوير سوق وموقف عبود (5)
حى الزاوية الحمراء يبدأ تطوير سوق وموقف عبود

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