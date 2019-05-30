حمله لإزالة إشغالات المقاهى والباعة الجائلين وعربات الكارو بأسوان (صور)

أسوان - صلاح المسن

نفذت الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان ،حملة مشتركة مع شرطة المرافق لإزالة الاشغالات على الطريق العام.

واستهدفت الحمله مناطق أطلس وامام فندق أكتوبر وسور المحطة وشارع الحدادين وشارع كسر الحجر بمدينة أسوان،بهدف تيسير حركة الشارع للمواطنين.

كما شملت الحملة رفع اشغالات المقاهي والمحلات المخالفة،كانت الحملة بقيادة قسم الاشغالات بالوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان وحي غرب المدينة وحي جنوب المدينة و قسم شرطة المرافق بأسوان ومباحث المرافق بأسوان.

وأسفرت الجهود عن تحرير 8 محضر اشغال طريق ورفع اكثر من 130 اشغال طريق ورفع 80 حالة اشغال بدون محضر و6 محضر بيئة ورفع 2 عربة كارو.