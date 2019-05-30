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حملة لمكافحة الكلاب الضالة وأخرى لرفع الإشغالات بالمطرية

الخميس، 30 مايو 2019 12:09 م
حملة لمكافحة الكلاب الضالة وأخرى لرفع الإشغالات بالمطرية كلاب ضاله - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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أكد صادق على عبد المقصود رئيس حى المطرية، أنه بناء على الشكاوى المتعددة من المواطنين على تواجد كلاب ضالة عقور وتعرض بعض الاهالى للعقر من هذه الكلاب نفذت إدارة الطب البيطرى حملة بشوارع مختلفة من شوارع المطرية أسفرت عن مكافحة عدد كبير من الكلاب الضالة. 
 
وأضاف رئيس حى المطرية، أن الحى نفذ عدد من الحملات لرفع الإشغالات التى تكثر ليلا خلال شهر رمضان، حيث تم رفع إشغالات شارع عزت وشارع المشروع، كما اشتركت إدارات المتابعة والأسواق وتم رفع إشغالات الباعة الجائلين و تم تسليم الحرز لمخزن الحى. 
 
كما نفذ حى المطرية حملة إشغالات على شارع الحرية ومنطقة سوق الخميس وميدان المطرية وتم رفع إشغالات الباعة الجائلين، وتم ضبط ومصادرة 4 عربات كارو أثناء القائها القمامة بالشارع، وتنفيذا لقرار المحافظ تم إتلاف العربات أمام مبنى الحى. 
 
 
 

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الكلاب الضالة

القاهرة

الاشغالات


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