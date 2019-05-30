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حبس 7 من عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الـ"توك توك" بالجيزة

الخميس، 30 مايو 2019 10:56 ص
حبس 7 من عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الـ"توك توك" بالجيزة توك توك-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس تشكيل عصابى، مكون من 7 أشخاص، لاتهامهم بسرقة مركبات التوك توك، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.
 
توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تكوين 7 أشخاص، تشكيلا عصابيا لسرقة مركبات التوك توك من السائقين.
 
وباتخاذ الإجراءات القانونية، تم إعداد عدة أكمنة للمتهمين، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بما نسب اليهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى اتخذت قرارها السابق.
 
 
 
 

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