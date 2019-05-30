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حبس موظف انتحل صفة ضابط وبحوزته 3 قطع سلاح بالسلام 4 أيام

الخميس، 30 مايو 2019 02:20 م
حبس موظف انتحل صفة ضابط وبحوزته 3 قطع سلاح بالسلام 4 أيام محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أمرت نيابة السلام، بحبس موظف انتحل صفة ضابط وبحوزته 3 قطع سلاح بالسلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
ترجع الواقعة عندما اشتبهت قوة أمنية تابعة لسم شرطة أول السلام، حال تفقدها الحالة الأمنية بدائرة القسم فى إحدى السيارات بدون لوحات معدنية ، وتم استيقاف قائدها الذى ادعى أنه ضابط شرطة وقدم كارنيه تحت ذات الزعم، وبفحص المذكور تبين أنه ( موظف بإحدى شركات الطيران - وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على المضبوطات بندقية صوت عيار 9مم ، ( 2 ) طبنجة صوت عيار 9مم.
 
وعثر على جهاز لاسلكى ( خاص بشركة الطيران محل عمله )، لوحة معدنية خاصة بالسيارة المضبوطة بحوزته ( ملك زوجته ) و ( 2 ) كارنيه، بمواجهته اعترف بانتحال صفة ضابط شرطة وحيازته للمضبوطات ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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