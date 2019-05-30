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حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة تجارة الأقراص المخدرة فى المطرية

الخميس، 30 مايو 2019 05:33 م
حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة تجارة الأقراص المخدرة فى المطرية حبس ـ أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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أمرت نيابة المطرية، بحبس علاء.م 30 سنة عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك لاتهامه بتجارة الأقراص المخدرة، متخذا من دائرة قسم المطرية مكانا له لترويج وتوزيع تجارته غير المشروعة.

كان رجال مباحث المخدرات بالقاهرة، تمكنوا من القبض على مسجل خطر وبحوزته 1000 قرص مخدر ترامادول فى منطقة المطرية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة المرج، وبصحبتهم قوة شرطية لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهوا فى المتهم أثناء تواجده فى أحد الشوارع بالمنطقة، وبحوزته لفافة كبيرة، وبتفتيشه عثر بحوزته المضبوطات، ومبلغ 2000 جنيه، وهاتف محمول.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق.


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قسم المطرية

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