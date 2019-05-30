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حبس عامل متهم بقتل ابن شقيقته بسبب خلافات بينهما بالوراق 15 يومًا

الخميس، 30 مايو 2019 10:39 م
حبس عامل متهم بقتل ابن شقيقته بسبب خلافات بينهما بالوراق 15 يومًا حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس"محمد.ع" 40 عامًا والمتهم بقتل ابن شقيقته 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات ، التى أجرتها النيابة العامة، أن خلافات نشبت بين المجنى عليه "محمد" 21 سنة طالب وخاله "محمد.ع" 40 عامًا، تطورت إلى مشاجرة، سدد على إثرها الأخير طعنة نافذة من "سكين" لصدر الأول أسفرت عن وفاته.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث، وبمناظرة جثمان الضحية، تبين أن الجثة لشاب فى العقد الثالث من عمره مصاب بطعنة نافذة من سلاح أبيض "سكين" أسفرت عن وفاته، وعليه أصدرت قرارها السابق بالتشريح.

وتباشرالنيابة التحقيق مع المتهم، بعدما نجحت مباحث الجيزة فى القبض عليه، حيث اعترف أثناء مناقشته من قبل رجال المباحث بقتله المجنى عليه، وأنه لم يكن يقصد ذلك، وأنه كان فى حالة غضب .

 

 
 
 

 


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الوراق

خلافات عائلية

جثة

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