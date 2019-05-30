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حبس عاطل وشقيقته ضبط بحوزتهما 2 كيلو من مخدر الفودو فى باب الشعرية

الخميس، 30 مايو 2019 02:29 م
حبس عاطل وشقيقته ضبط بحوزتهما 2 كيلو من مخدر الفودو فى باب الشعرية مخدر الفودو - ارشيفية
كتب سليم على
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قررت نيابة باب الشعرية، حبس عاطل وشقيقته، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بجلب وتصنيع وترويج المواد المخدرة فى دائرة القسم.
 
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى قسم شرطة باب الشعرية،  بلاغا يفيد قيام عامل وشقيقته "ربة منزل" فى ممارسة نشاط إجرامى فى مجال تصنيع وبيع المواد المخدرة، واتخاذهما محل إقامتهما مكانا لمزاولة نشاطهما الإجرامى غير المشروع.
 
وأشارت التحقيقات إلى أنه عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهما وضبطهما، وبحوزتهما 2 كيلو جرام من مخدر الفودو، وكيس تبغ، ومبلغ 5 آلاف و380 جنيها، و3 موازين حساسة، وماكينة تغليف، و230 كيسا فارغا ومُعدًّا للتعبئة.
 
وأضافت التحقيقات أنه بمواجهة رجال المباحث المتهمين بما أسفر عنه الضبط وقائمة المضبوطات، اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، واستخدام باقى المضبوطات فى تصنيع المواد المخدرة والاتجار بها، وبأن المبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، فجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

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