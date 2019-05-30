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الخميس، 30 مايو 2019 03:53 م
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حبس عاطل لحيازته 450 طربة حشيش ببرج العرب

الخميس، 30 مايو 2019 03:33 م
حبس عاطل لحيازته 450 طربة حشيش ببرج العرب حبس
الإسكندرية - أسماء على بدر
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قرر المستشار عماد عبد السميع، رئيس نيابة برج العرب بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 450 طربه حشيش بقصد الاتجار به علي عملائه، والتحفظ علي المضبوطات وارسالها إلي المعمل الكيماوي للفحص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.
 
تلقي اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب، بمزاول نشاط اجرامي تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وعلى نطاق واسع متخذاً من دائرة قسم شرطة برج العرب مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات وإتخاذ التدابير الأمنية اللازمة القي القبض علي المتهم فى أحد الاكمنة التي اعدت خصيصاً حال إستقلاله سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 450 طربة لمخدر الحشيش وزنت 45 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول، وبمواجهته إعترف بحيازته بنشاطه الإجرامى بقصد الاتجار به علي عملائه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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