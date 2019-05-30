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حبس المتهم بحيازة 10 كيلو حشيش بالمرج 4 أيام

الخميس، 30 مايو 2019 02:33 م
حبس المتهم بحيازة 10 كيلو حشيش بالمرج 4 أيام مخدر الحشيش - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أمرت نيابة المرج، بحبس المتهم بحيازة 10 كيلو جرام حشيش قبل بيعه على عملائه بمنطقة المرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 
 
ونجحت إدارة مكافحة المخدرات، من ضبط عاطل  سبق إتهامه فى قضية "سرقة متجر" حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج مستقلا ً سيارة "ملك شقيقه"
، وبحوزته ( 10,210 كيلو جرام حشيش - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول). 
 
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتفان المحمول للإتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تنقلاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 
 

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