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جمارك مطار الأقصر تحبط تهريب 10 آلاف قرص محظور بحوزة راكب يونانى

الخميس، 30 مايو 2019 03:25 ص
جمارك مطار الأقصر تحبط تهريب 10 آلاف قرص محظور بحوزة راكب يونانى احباط محاولة تهريب 10 آلاف قرص محظور
كتب أحمد حمادة
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تمكنت جمارك مطار الاقصر الدولى، برئاسة جابر رمضان مدير الوردية من إحباط  محاولة تهريب كمية من الأدوية المحظورة أقراص من cytotec وأمبولات من prostin وأقراص من nicorette.

 

وقالت مصادر جمركية إنه  أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طائرة كونكشن مصر للطيران ترانزيت الأقصر من مطار القاهرة، اشتبه عادل كامل مدير الحركة فى راكب يونانى الجنسية قادم من اليونان بدا عليه علامات الإرتباك، وتم تشكيل لجنه لتفتيش أمتعته من اسامة عبده أحمد رئيس قسم وعمرو حسان الأمن الجمركى وابراهيم محمد حامد لبيب مأمور الجمرك وصلاح محمود مراجع بحضور إشراف سعيد رمضان مدير إدارة الأمن الجمركى بالأقصر، حيث تبين وجود 4186 قرص cytotec أقراص تستعمل لإجهاض الحوامل و50 أمبول prostin vr 5mg و 6300 قرص Nicorette التى تستخدم للإقلاع عن التدخين، كما تم ضبط كمية كبيرة من الملابس الشخصية مع راكب آخر يونانى الجنسية أيضا قادم على نفس الطائرة.

 

قرر يوسف محمد على مدير عام جمارك الاقصر والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى والتحفظ على المضبوطات.

 

 


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