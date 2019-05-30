جريمة حول العالم.. الغيرة الزوجية تدفع بريطانية لقتل أطفالها

كتب كريم صبحى

حادثة هزت المجتمع الانجليزى ووصفتها الصحافة البريطانية بالجريمة البشعة ،عندما أقدمت سيدة على قتل أطفالها ثم انتحرت بعد علمها بدخول زوجها فى علاقة غرامية جديدة .

قبل 5 سنوات استيقظت إنجلترا، على حادث بشع أدمى قلوب الأمهات، لسيدة ماتت فيها غريزة الأمومة ودفعها الانتقام من زوجها لحرق قلبه على أولاده بقتلهم بأعصاب باردة، وتخلصت من طفل وراء الأخر دون أن تشعر لحظة بجرم ما تفعله.

فيونا أندرسون

دخل "فيونا أندرسون" 23 سنة بعد أن رزقت بـ3 أطفال، وكانت حامل فى الطفل الرابع، الشك فى قلبها بأن زوجها على علاقة غرامية جديدة بفتاة، وذلك بعدما انفصل عنها مما استشاط غيظها وتوجهت له فى منزله وواجهته بعلاقته العاطفية الجديدة فنشبت مشادة كلامية بينهما، إصابته خلالها بجرح سطحى ثم انصرفت .

فيونا أندرسون لحظة خروجها من منزل زوجها

وعادت أندرسون، لمنزلها وأخذت أطفالها الثلاثة لافينا 3 سنوات و"أدى" سنتان و"كيدن" 11 شهرا، فى حوض الاستحمام وأغرقتهم فى المياه وسط صراخ المجنى عليهم، ثم انتشلتهم من المياه بعد تأكدها من وفاتهم، ووضعتهم فى فراشهم على السرير محتضنين ألعابهم المفضلة، وكتبت على جسد كل منهم بقلم حبر، وانطلقت بسيارتها وانتحرت.

الاطفال الضحايا وأمهم المنتحرة

حضرت الشرطة لمكان الحادث، وبفحص مسرح الجريمة وجدوا رسالة على جدران المنزل بخط يد فيونا، تقول فيها "إنهم سعداء وآمنون الآن لا يستطيع أحد إيذائهم".