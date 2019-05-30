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جامعة قناة السويس تنظم حفلا لتسليم جوائز المسابقه الدينية

الخميس، 30 مايو 2019 10:11 م
جامعة قناة السويس تنظم حفلا لتسليم جوائز المسابقه الدينية جانب من المسابقة
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

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نظمت إدارة العلاقات العامة بجامعة قناة السويس حفل تسليم جوائز المسابقه الدينية التي أعدتها خلال شهر رمضان الكريم، وذلك في إطار حرص الجامعة علي زيادة التفاعل المباشر مع جميع العاملين، تحت رعاية  الدكتور طارق راشد رحمي رئيس جامعه قناه السويس، وإشراف عام المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة، وإشراف تنفيذي الدكتورأيمن جمعة مدير عام  العلاقات العامة.

وأكد المحاسب سميرالنجار ،أن الجامعة تحرص علي دعم مثل هذه المسابقات، وزيادة عدد الجوائز فى المسابقات المقبلة والتى ستعمل ادارة الجامعة على تنظيمها  بصفه دورية، وانه سيتم تخصيص خمسه جوائز للأسئلة المباشرة أثناء الحفل لإتاحه فرصه لعدد اكبر من الفائزين

وأشارالدكتورأيمن جمعة ، مدير العلاقات العامه بالجامعة، إلى أن  المسابقه شهدت تنفيذ أفكار جديدة وتنوع في الأسئلة، وتم تسليم الجوائز عن طريق القرعة حيث فاز كل من حنان علي عوض  من ادارة الموارد البشرية، وماجدة محمد عبد القادر ، مدير إدارة البحوث، ومن إدارة شئون أعضاء هيئة التدريس فقد فازت أسماء نبيل عبد المنعم ،غادة محمد عطية ، وإيناس غريب محمود ، ووفاء السيد، كما فازت وفاء فاروق عطية  شئون طلاب مركزية ، وفادية عبد الرحمن ،  من شئون الطلاب، ووفاء محمد أبو الفتوح من الميزانية.

 


جامعه القناه

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شئون العاملين بجامعه القناه

مسابقه دينيه

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