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جامعة المنصورة تقرر وقف المراقب صاحب واقعة التسبب فى تبول طالبة داخل اللجنة

الخميس، 30 مايو 2019 11:57 ص
جامعة المنصورة تقرر وقف المراقب صاحب واقعة التسبب فى تبول طالبة داخل اللجنة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة
الدقهلية: شريف الديب - سارة الباز
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أصدرت جامعة المنصورة اليوم الخميس، بيانا حول منع طالبة بكلية الآداب من دخول الحمام أثناء الامتحان، الأمر الذي أدى إلى تبولها لا إراديا داخل لجنة الامتحان.
 
وجاء في نصه: (نظرا لما أثير بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى حول واقعة رفض رئيس لجنة امتحان نصوص يونانية خروج الطالبة  م.ع. ف طالبة بالفرقة الثالثة قسم يونانى بكلية الآداب بجامعة المنصورة من الامتحان وتكرار طلبها دخول الحمام أثناء الامتحان لأنها تشعر بتعب شديد ورفض رئيس اللجنة خروجها مما تسبب فى تبولها لا إراديا".
 
أكد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة  أنه فور علم إدارة الجامعة بالواقعة بعد تقدم الطالبة بشكوى تمت إحالة الدكتور "ش. ب "،  مدرس بقسم الصحافة والإعلام للتحقيق واستبعاده من استكمال أعمال المراقبة والكنترول على أعمال الامتحانات بالفصل الدراسي الثاني بعد الواقعة.
 
وأضاف أنه تمت إحالة الواقعة للتحقيق، وهناك تعليمات مشددة فى هذا الشأن، حيث إنه من حق أى طالب دخول الحمام في أي وقت أثناء الامتحان ولا يجوز منعه نهائيًا.
 
 
كما تعمل الجامعة على تطبيق القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات  طبقا لنصوص قانون تنظيم الجامعات بما يضمن حقوق والحفاظ على  كرامة الطالب أثناء إجراء الامتحانات.
 
يذكر أن الطالبة قد أوضحت أنها تمر بظروف صحية خاصة بعد ولادتها منذ 4 شهور تستدعى دخولها للحمام في امتحان مدته 3 ساعات، ولكن لم يستجب لطلبها، الأمر الذى أدى لتبولها لا إراديا داخل اللجنة.
 

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