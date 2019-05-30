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توريد 609 آلاف و432 طن قمح للشون والصوامع بالشرقية

الخميس، 30 مايو 2019 03:32 م
توريد 609 آلاف و432 طن قمح للشون والصوامع بالشرقية قمح - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى
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أعلنت مديرية الزراعة بالشرقية، أن إجمالي ما تم توريده من الأقماح  للصوامع والشون المطورة بنطاق المحافظة بلغ 609 آلاف و432 طنا  و165 كيلو قمح منذ انطلاق موسم حصاد القمح وحتى اليوم.

يذكر أنه يوجد 51 صومعة وشونة مطورة حكومية وخاصة لاستقبال كميات القمح الموردة علي مدار اليوم و تحديد 12 نقطة تجميع بالإضافة إلي 4 نقط تابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى،  وإجمالي المساحة المنزرعة قمحاً هذا العام تبلغ  389 ألفا و690 فدانا.

وفى سياق متصل، لليوم الثامن على التوالى تواصل رئاسة مركز منيا القمح بالتنسيق مع إداراتي البيئة والنظافة بالديوان العام برفع أكوام القمامة المتراكمة بمقلب الفدان بمنيا القمح ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة حفاظا علي البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وتم الانتهاء من رفع  4400 طن تقريبا قمامة ومخلفات بناء من المقلب باستخدام معدات ولودرالمركز، وتواصل الحملة أعمالها لحين الانتهاء من رفع القمامة المتراكمة في أرض الفدان والتنقل الآمن لها إلى المدفن الصحي بالخطارة ويأتي هذا تنفيذا لخطة محافظة الشرقية للتخلص من المقالب العشوائية ورفع ما بها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة والبدء في اتخاذ الخطوات التنفيذية لتفعيل بروتوكول تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة وتحسين مستوى النظافة للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.


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