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الخميس، 30 مايو 2019 05:36 م
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توافد رؤساء وزعماء الدول العربية والإسلامية للسعودية لحضور قمتى مكة المكرمة

الخميس، 30 مايو 2019 04:36 م
توافد رؤساء وزعماء الدول العربية والإسلامية للسعودية لحضور قمتى مكة المكرمة مطار الملك عبدالعزيز الدولى ـ صورة أرشيفية
جدة (أ ش أ)
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توافد عدد من رؤساء وزعماء وقادة الدول العربية والإسلامية، اليوم الخميس، إلى المملكة العربية السعودية؛ للمشاركة فى القمة العربية الاستثنائية والقمة الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامى اللتان ستعقدان بمكة المكرمة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية /واس/ أن الرئيس ماكى سال رئيس جمهورية السنغال وصل اليوم الخميس إلى جدة، وكان فى استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامى للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال رئيس بعثة الشرف فهد بن على الدوسري، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي.

وفى سياق متصل، وصل أيضا رئيس المجلس العسكرى الانتقالى السودانى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إلى جدة اليوم، لحضور القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامى.

وكان فى استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولى الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامى للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان رئيس بعثة الشرف على بن حسن جعفر.

كما وصل الرئيس التشادى إدريس ديبى إتنو، إلى المملكة العربية السعودية؛ للمشاركة فى القمة الإسلامية، بالإضافة إلى رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة وأمين محافظة جدة صالح التركي، وسفير المملكة لدى جمهورية القمر المتحدة رئيس بعثة الشرف الدكتور حمد بن محمد الهاجرى، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر، كانوا فى استقبال رئيس جمهورية جزر القمر.

 

 


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