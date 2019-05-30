تموين الإسكندرية: توقف عمل مكتب تموين العامرية حتى الأحد

الاسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية التموين بالإسكندرية توقف مكتب تموين العامرية عن العمل نظرا لتغيير نظام الدفع مع الشركة التعاقد معها وتم تجهيز المستخلص المالى لها وستتوافر الخدمة به يوم الأحد القادم مباشرة نظرا لأجازة الجمعة والسبت.

وأكد المهندس محمود القلش المتحدث الإعلامى للمديرية أن جميع مكاتب التموين التابعة لمديرية تموين الإسكندرية والتى يبلغ عددها 25 مكتبا تعمل بصورة طبيعية ومتواجد بها خدمة الإنترنت، نافيا ما تردد من اشاعات عن توقف الخدمة بمكاتب تموين المخافظة بسبب عطل فى الانترنت نؤكدا على ان الخدمة تعمل بشكل جيد.