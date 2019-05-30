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تقرير : إزالة 45 ألف و 876 مخالفة على النيل

الخميس، 30 مايو 2019 10:36 ص
تقرير : إزالة 45 ألف و 876 مخالفة على النيل إزلة ردم على النيل
كتبت أسماء نصار
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كشف تقرير لقطاع حماية وتطوير نهر النيل أنه تم إزالة 45 الف و 876 حالة تعدى على النيل من اجمالى 50 ألف و399 مخالفة تم تحريرها قبل يناير 2015.

وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 52 ألف و 42 مخالفة جديدة، منذ يناير 2015 فى الوقت الذى تتواصل فيه الإزالات حيث يتم شن حملات يومية في كافة المحافظات المطلة على نهر النيل والتى يصل عددها 16 محافظة.

وأكدت وزارة الرى أنها لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء عليها وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الأشخاص المعتديين.

الجدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل انطلقت فى 5 يناير 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى وعلى رأسهم شيخ الازهر وبابا الكنيسة وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.

 

 


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