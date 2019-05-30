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تعمير الوادى الجديد ينفذ 9 مشروعات بتكلفة 2مليار و 869 مليون جنيه

الخميس، 30 مايو 2019 05:38 م
تعمير الوادى الجديد ينفذ 9 مشروعات بتكلفة 2مليار و 869 مليون جنيه محافظة الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أعلن اللواء مهندس أيمن عبد المنعم، رئيس جهاز تعمير الوادى الجديد، اليوم الخميس، عن تنفيذ 9 مشروعات تنموية وخدمية بالمحافظة بقيمة 2 مليار و 869 مليون جنيه و18 الف جنيه.

أكد عبد المنعم فى بيان انه تم ، تنفيذ مشروع 3 عمارات للحالات الاولى بالرعاية 15.8 مليون جنيه بمركز الخارجة، مشروع 50 بيت بدوى بقرية الخرطوم بمركز الخارجة بنسبة تنفيذ 35 % ، 200 منزل بدورى بقرية الصر بمركز الداخلة بتكلفة 100 مليون جنيه، وجارى ترفيقها، و 50 منزل بدوى بأرض الملك بمركز باريس، بتكلفة 14.2 مليون جنيه شاملة المرافق، و 50 منزل بدوى بقرية غرب الموهوب بمركز الداخلة بتكلفة 9.5 مليون جنيه.

أضاف رئيس جهاز تعمير الوادى الجديد، أنه فى مجال الطرق، فإن الجهاز انتهى من محور الفرافرة – ديروط بطول 298 كم بنسبة تنفيذ 96%، وبتكلفة مليار و 715 مليون جنيه، وجارى رصف المرحلة الثانية من محور تندية منفلوط بطول 98 كم، وبتكلفة 774.6 مليون جنيه، ويستكمل الـ200كم المتبقية من الطريق القوات المسلحة.

وأشار عبد المنعم إلى، تنفيذ 216 وحدة سكنية بمركز الفرافرة بنسبة تنفيذ 97% بتكلفة 30.18 مليون جنيه و 520 وحدة سكنية بواقع 26 عمارة فى غرب الخارجة بتكلفة 192 مليون جنيه.

 

 


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