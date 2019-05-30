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"تعملى إيه لو حد هددك بصور".. 3 خطوات تحميكى من الابتزاز الإلكترونى

الخميس، 30 مايو 2019 12:00 ص
"تعملى إيه لو حد هددك بصور".. 3 خطوات تحميكى من الابتزاز الإلكترونى الابتزاز الإلكترونى جريمة العصر
كتب أحمد حسنى
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يتساءل الكثير من المواطنين عن الإجراءات التى بجب إتباعها عند التعرض للابتزاز أو التهديد الإلكترونى، "اليوم السابع" يوضح فى 3 خطوات أهم الإجراءات التى يجب اتباعها عند التعرض للابتزاز أو التهديد.
 

1- تقديم بلاغ على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية على اللينك https://moi.gov.eg/.

 

2- استخدام الخط الساخن (108) وهو خط مخصص للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وجرائم الإنترنت، ويعمل على مدار 24 ساعة.

 

3- إخطار إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بمقر وزارة الداخلية بالتجمع الخامس فى القاهرة الجديدة، بالحضور الشخصى أو الاتصال بأرقام تليفونات : 27928484 / 27926071 / 27921490 / 27921491.


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