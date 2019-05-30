تعطل الحركة المرورية بالزقازيق بسبب حريق سيارة

الشرقية - إيمان مهنى

تعطلت الحركة المرورية بشارع الجلاء بوسط مدينة الزقازيق ، بسبب اشتعال سيارة ملاكي ، والذي أدى لأزمة مرورية بشوارع المدينة المتفرعة من الجلاء لتكدس السيارات وزحام المواطنين في تلك المنطقة الحيوية.

وقال شاهد عيان لـ " اليوم السابع " ، إننا فوجئنا باندلاع أدخنة ونيران من السيارة التي كانت متوفقة ناحية بنزينة خاصة، ما أدى لحالة من الارتباك خشية انفجارها وحدوث تلفيات بالمنطقة والبنزينة، حيث سارع الأهالي لنقل سياراتهم وعمل كردون حولها.

من جانبها دفعت الحماية المدينة بسيارة مطافى حيث تمكنت من السيطرة علي الحريق ، وأعادت إدارة المرور الحركة للشارع .