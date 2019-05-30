سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 05:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعطل الحركة المرورية بالزقازيق بسبب حريق سيارة

الخميس، 30 مايو 2019 04:53 م
تعطل الحركة المرورية بالزقازيق بسبب حريق سيارة حريق سياره
الشرقية - إيمان مهنى
إضافة تعليق
تعطلت الحركة المرورية بشارع الجلاء بوسط مدينة الزقازيق ، بسبب اشتعال سيارة ملاكي ، والذي أدى لأزمة مرورية بشوارع المدينة المتفرعة من الجلاء لتكدس السيارات وزحام المواطنين في تلك المنطقة الحيوية.
 
وقال شاهد عيان لـ " اليوم السابع " ، إننا فوجئنا باندلاع أدخنة ونيران من السيارة التي كانت متوفقة ناحية بنزينة خاصة، ما أدى لحالة من الارتباك خشية انفجارها وحدوث تلفيات بالمنطقة والبنزينة، حيث سارع الأهالي لنقل سياراتهم وعمل كردون حولها.
 
من جانبها دفعت الحماية المدينة بسيارة مطافى حيث تمكنت من السيطرة  علي الحريق ، وأعادت إدارة المرور الحركة للشارع .
 
0
 
ertws
 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

السيطرة على حريق داخل منزل بسبب ماس كهربائى بالبحيرة

السيطرة على حريق بمزرعة فواكه بوادى النطرون دون حدوث إصابات

صور.. حريق هائل بسلسلة محلات فى رأس البر

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى الدرب الأحمر دون إصابات

الشرقية

الزقازيق

حريق سيارة

اخبار الحوادث


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة