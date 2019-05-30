تعرف على موعد افتتاح وصلة 54 الجديدة لزيادة السيولة المرورية بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تعتبر وصلة 54 بميناء الإسكندرية من أهم المحاور المرورية بمحافظة الإسكندرية وهو مشروع عبارة عن انشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولى الساحلى السريع بمنطقة باب 54 وسيتم الانتهاء من المشروع فى شهر أكتوبر القادم.

والمشروع سيساهم فى سيولة الحركة المرورية، وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الكوبرى الساحلى الدولى، ليخفف من الزحام والضغط المرورى بشارع المكس.

كما يقضى، على ظاهرة سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب المحافظة، التى تسبب الزحام وتضر بالطرق.