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الخميس، 30 مايو 2019 12:52 م
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تعرف على موعد افتتاح وصلة 54 الجديدة لزيادة السيولة المرورية بالإسكندرية

الخميس، 30 مايو 2019 12:03 م
تعرف على موعد افتتاح وصلة 54 الجديدة لزيادة السيولة المرورية بالإسكندرية ميناء الاسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر
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تعتبر وصلة 54 بميناء الإسكندرية من أهم المحاور المرورية بمحافظة الإسكندرية وهو مشروع عبارة عن انشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولى الساحلى السريع بمنطقة باب 54 وسيتم الانتهاء من المشروع فى شهر أكتوبر القادم.
 
والمشروع سيساهم فى سيولة الحركة المرورية، وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الكوبرى الساحلى الدولى، ليخفف من الزحام والضغط المرورى بشارع المكس.
 
كما يقضى، على ظاهرة سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب المحافظة، التى تسبب الزحام وتضر بالطرق.
 
 
 

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