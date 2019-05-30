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تعرف على كيفية تدريب أبناء دور الرعاية على الإسعافات الأولية

الخميس، 30 مايو 2019 05:00 ص
تعرف على كيفية تدريب أبناء دور الرعاية على الإسعافات الأولية مبادرة "بينا مصر بكرة احلى" تعلم اطفال دور الرعاية الاسعافات الاولية
كتب مدحت وهبة
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بدأت وزارة التضامن الاجتماعى مبادرة بينا مصر بكرة أحلى، بالتعاون مع جمعية  الهلال الأحمر المصرى فى تنفيذ أولى  الدورات التدريبية التى تنظمها مبادرة بينا لتعليم أبناء دور الرعاية الإسعافات الأولية .

"اليوم السابع" ينشر تقريرًا معلوماتيًا حول الدورات التدريبية  لمبادرة بينا لتعليم أبناء دور الرعاية الإسعافات الأولية فى نقاط محددة .

1.الدورات التدريبية تستهدف 100 دار على نطاق محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية 

2.المبادرة تستهدف تدريب  800 ابن وابنة من أبناء دور الرعاية

3.ستستمر  المبادرة  لمدة شهر والتى يقدمها عدد من متطوعى الهلال الأحمر

4.تهدف إلى إكساب الأبناء بدور الرعاية مهارات التعامل مع الحالات الطارئة مثل الحروق والكسور والجروح وغيرها وسٌيقدم مع التدريب حقيبة إسعافات أولية لكل دار والتى تعتبر الجزء العملى من التدريب.

5.سيتم التعريف بالإسعافات الأولية  والتقييم المبدئي للمصاب وكيفية التعامل مع حالات الإغماء وفقدان  الوعي كذلك حالات التشنجات والكسور والجروح والنزيف والتعرض لضربات الشمس.

6. معرفة الفرق بين ضربة الشمس والإنهاك الحراري.

 

 

 


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مبادرة بينا

التضامن

الإسعافات الأولية

أبناء دور الرعاية


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