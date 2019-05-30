تعرف على خطة محافظ السويس لتوفير الخدمات للمواطنين خلال أيام العيد

السويس - السيد فلاح

عقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس اجتماعا لبحث استعداد الجهات التنفيذية والمعنية لاستقبال عيد الفطر المبارك بحضور الدكتور عبد الله رمضان،نائب محافظ السويس واللواء طارق عبدالعظيم، السكرتير العام للمحافظة واللواء باسم العطار،مساعد مدير أمن السويس والقيادات التنفيذية والأمنية ورؤساء الأحياء ومديري المديريات.

وكلف محافظ السويس مديري مديريات الكهرباء والصرف الصحي والمياه وجهاز التجميل والنظافة وفريق الطوارئ وشرطة المرافق ورؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك .

ووجه المحافظ مدير عام التموين بتحديد المخابز التي ستعمل خلال إجازة العيد، وكذلك المرور على الأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية واللحوم بالتعاون مع مديريات الصحة والطب البيطري والتموين والمرافق ومباحث التموين.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بالتنسيق مع مديرية الأوقاف بتجهيز 63 ساحة لصلاة عيد الفطر بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وجهاز التجميل والنظافة،ومنع إقامة أي ساحات لصلاة العيد إلا بعد موافقة الجهات المعنية والأوقاف.

وفى الاجتماع قدم المحافظ الشكر لإدارة الحماية المدنية على المجهود المبذول من رجال الإدارة في الاستجابة السريعة لإنقاذ المواطنين والسيطرة علي الحرائق.

وطلب "صقر" من إدارة المرور وضع خطة لتنظيم الشوارع أثناء العيد لمنع تكدس السيارات بالميادين والشوارع الرئيسية،وتكثيف التواجد بالطرق الرئيسية التي تربط محافظة السويس مع محافظة جنوب سيناء وخاصة بنفق الشهيد أحمد حمدي، بالإضافة إلى طريق (السخنة- البحر الأحمر) وطريق (مصر - السويس.

وشدد علي مدير مديرية الصحة برفع حالات الطوارئ بالمستشفيات وإلغاء الإجازات للأطباء وطاقم التمريض،مع تحديد الورديات بالأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات العامة وتوفير الأدوية المطلوبة بقسم الطوارئ والحوادث بالمستشفى العام وعمل خطة انتشار سيارات الاسعاف و الطرق الرئيسية.

وأكد محافظ السويس على مدير إدارة الأزمات بالمحافظة بضرورة فتح غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار اليوم لاستقبال شكاوى المواطنين والاستجابة لها بالتنسيق مع غرف العمليات المديريات والأحياء.

وقرر المحافظ الغاء إجازات مسئولي الإدارات الهندسية بالإحياء،مشددًا علي سرعة إزالة أي مباني عشوائية وبدون ترخيص أثناء إجازة العيد وتحويل المخالفين للنيابة العامة مؤكدًا علي انه لاتهاون في ذلك وسيتم محاسبة المقصرين من الجهات المعنية والأحياء.

كما وجه المحافظ جهاز التجميل والنظافة وفريق الطوارئ والتدخل السريع و بالتنسيق مع الأحياء بوضع خطة لرفع القمامة والمخلفات طول أيام عيد الفطر.

وأكد المحافظ على رئيس قطاع كهرباء شركة توزيع كهرباء القناة بالسويس بأهمية استقرار التيار الكهربائي أثناء إجازة العيد وتشكيل فريق طوارئ للتحرك لحل أي مشكلة ناتجة عن انقطاع الكهرباء.

وأكد اللواء عبد المجيد صقر، علي مدير مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع الاحياء بتجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة واستراحات المراقبين الوافدين من المحافظات الاخرى وتهيئة الجو المناسب للجميع لأداء الامتحان،والتنسيق مع مديرية الأمن لتأمين أوراق الاسئلة واللجان.