تعرف على استعدادات محافظة أسوان لعيد الفطر المبارك

وأكد محافظ أسوان، ضرورة الاهتمام برفع مستوى النظافة ومراجعة أسلوب عملها مع تكثيف حملات رفع القمامة وإزالة التعديات والإشغالات بشكل يومى من مختلف الشوارع والأحياء السكنية وكل أماكن التجمعات والحدائق والمتنزهات للحفاظ على المظهرالحضارى والجمالى للمحافظة.

وشدد "إبراهيم"، على ضرورة رفع حالة الطوارئ بمختلف المديريات والمواقع الخدمية على مدار أيام العيد مع تشكيل غرف عمليات لمتابعة الأداء وسير العمل على مستوى كافة المراكز والوحدات المحلية وإيجاد الحلول الفورية لأى مشكلات أو عقبات تعيق سير العمل بها وتلبية كافة مطالب المواطنين.

وأشار الى إفساح المجال أمام الإستمتاع بأوقات سعيدة خلال أيام عيد الفطر ، وهو الذى يتوازى مع زيادة ومضاعفة العمل بمرافق النقل ومشروعات النقل الداخلى لتوفير وسائل المواصلات المناسبة لنقل وإستيعاب كافة المواطنين أثناء تجولهم وإنتقالهم خلال أيام العيد ، فضلاً عن تشديد الرقابة على العائمات فى النيل والتأكد من صلاحيتها الفنية وتوفيرها لكافة إحتياطات الأمن والسلامة الكافية ضد الحرائق وغيرها من الحوادث الطارئة.

وكلف اللواء إبراهيم، مسئولى التموين بالمتابعة اليومية لضبط الأسواق ومواجهة الغلاء فى الأسعار من خلال توافر السلع الأساسية والغذائية والإستهلاكية بأسعار مخفضة وكميات كبيرة بمختلف المجمعات الإستهلاكية والمعارض الثابتة والمتحركة ، مع تشديد الرقابة وحملات التفتيش على جميع المخابز لتوفير رغيف العيش بالمواصفات المطلوبة وبكميات كافية للمواطن الأسوانى ، علاوة على تكثيف المرور على المحلات العامة والمجمعات الإستهلاكية والأسواق للتأكد من تواجد كافة السلع الضرورية وبأسعار مناسبة وخاصة الأسماك الطازجة والمملحة.

ووجه المحافظ مسئولى الصحة برفع حالة الطوارئ داخل كافة المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة مع إلغاء الأجازات للعاملين فيها وذلك لإستقبال كافة الحالات المرضية المفاجأة ، علاوة على ضرورة التنسيق مع مرفق الإسعاف لتوفير سيارات الإسعاف بالقرب من أماكن التجمعات والمتنزهات العامة للتدخل السريع ومواجهة الحالات الطارئة ، فضلاً عن تكثيف حملات الرقابة على الأغذية بمختلف المراكز والمدن والتجمعات والحدائق العامة.

وفى نفس السياق شدد محافظ أسوان على رؤساء شركتى المياه والصرف الصحى والكهرباء بضرورة رفع درجة الإستعداد القصوى بمختلف الإدارات التابعة لهما بدائرة المحافظة لإستقبال كافة البلاغات والشكاوى على مدار الـ24 ساعة وسرعة إيجاد الحلول الفورية لها ، مع ضرورة تجهيز لجان وفرق للصيانة والطوارئ للقيام بالمرور على كافة شبكات الكهرباء ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى لفحصها وإجراء عمليات الصيانة الدورية اللازمة لها والتعامل السريع مع أى حالات طارئة لضمان عملها بالكفاءة المطلوبة.

كما كلف مرور أسوان بتكثيف الحملات والرقابة المرورية بمختلف الشوارع والطرق وخاصة الشوارع والطرق العامة والرئيسية من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة والإنضباط فى الشارع مع إحكام السيطرة على مواقف نقل الركاب وتنظيم مرور السيارات ومختلف المركبات لمنع الإزدحام والتكدس والإختناقات المرورية.