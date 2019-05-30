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تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

الخميس، 30 مايو 2019 06:30 ص
تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات التقزم لدى الأطفال - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
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يمثل هرمون النمو أهمية قصوى لبناء جسم الأطفال ما دفع هيئة التأمين الصحى توصى بالكشف المبكر عن نقصه بين الأطفال.
 
 
اليوم السابع يستعرض تحليلا معلوماتيا عن وظائف هرمون النمو وأهميته لبناء جسم الأطفال ما يمنع التقزم وقصر القامة التى يعانى منها البعض:
 

1- زيادة الطول عند الأطفال والمراهقين حيث يعمل هرمون النمو من خلال تأثيره البنائى على الخلايا.

2- تحفيز الكبد والأنسجة الأخرى على إنتاج عامل النمو شبيه الانسولين.

3- تزويد الأنسجة بالطاقة اللازمة للبناء حيث يعمل بطريقة معاكسة للأنسولين.

4-  يحفز بناء البروتينات ويحفز تكسير الدهون.
5- يحفز الجهاز المناع ويزيد كتلة العضلات.
6- يعالج نقص هرمون النمو عند الأطفال من خلال التأمين الصحى بتناول سوماتروبين سيدكو.

 


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