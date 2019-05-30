تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

يمثل هرمون النمو أهمية قصوى لبناء جسم الأطفال ما دفع هيئة التأمين الصحى توصى بالكشف المبكر عن نقصه بين الأطفال.



اليوم السابع يستعرض تحليلا معلوماتيا عن وظائف هرمون النمو وأهميته لبناء جسم الأطفال ما يمنع التقزم وقصر القامة التى يعانى منها البعض:

