تعرف على أكثر دول العالم تدخينا.. "كيريباتى" تتصدر ونيجيريا وإثيوبيا الأقل

كتبت فاطمة شوقى

بمناسبة اليوم العالمى دون تدخين أو كما يطلق عليه اليوم العالمى لتبغ، والذى يوافق 31 مايو من كل عام، عرضت صحيفة "موندو اسبانيكو" الإسبانية الدول الخمس التى تدخن أكثر فى العالم، وأين توجد دول أمريكا اللاتينية من هذه الدول.

البلدان الأكثر تدخينا فى العالم:

1- كيريباتى

تتمتع جزيرة كيريباتى، الواقعة فى الجزء الشمالى الشرقى من أستراليا، بأعلى معدل تدخين فى العالم، حيث يوجد حوالى ثلثى الرجال وأكثر من ثلث النساء الذين يدخنون، أى 47.4% من السكان.

2- مونتينيجرو

البلد الواقع فى أوروبا الشرقية مونتينيجرو لديه أعلى معدل فى أوروبا، 46% من البلد الذى يبلغ عدد سكانه 633 ألف نسمة، ومتوسط التدخين أن كل شخص بالغ يستهلك أكثر من 4124 سجارة فى العام، وذلك على الرغم من أن التدخين ممنوع فى الأماكن العامة، إلا أن الناس يواصلون التدخين بحرية فى المكاتب والمطاعم والحانات وحتى فى وسائل النقل العام.

3- اليونان

تحتل اليونان المرتبة الثالثة بأعلى معدل للتدخين، حيث أن هناك أكثر من نصف السكان الذكور و 35٪ من النساء يدخنون بانتظام.

4- تيمور الشرقية

تتمتع دولة تيمور الشرقية الواقعة فى شرق آسيا بأعلى معدلات التدخين فى العالم، حيث يدخن حوالى 80% من رجالها، ومع ذلك، 6 % فقط من النساء يدخن.

5- روسيا:

خامس بلد، ويدخن حوالى 60% من السكان الذكور على مدار 15 عامًا و 23% من النساء المدمنات.

أما البلدان الأقل تدخيناً:

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية فأن نيجيريا وإثيوبيا وغانا هم أقل المدخنين فى العالم، حوالى 14% من الأفارقة يدخنون التبغ، وهى نسبة أقل من المتوسط العالمى البالغ حوالى 22%.

ويشكل الرجال ما بين 70٪ و 85٪ من المدخنين الأفارقة. من ناحية آخرى، يعزى انخفاض معدل انتشار التدخين بين النساء فى المنطقة إلى انخفاض مستويات الاقتصاد.

ما موقف دول أمريكا اللاتينية من التدخين؟

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن دولة أمريكا اللاتينية التى تحتل المرتبة الأولى ذات أعلى معدل للتدخين فى المنطقة هى بوليفيا ( وتحتل المرتبة الـ 13 فى جميع أنحاء العالم) حوالى 40% من السكان يدخنون.

وفى المرتبة الثانية، تأتى تشيلى حيث تبلغ نسبة التدخين 37%، وفى المرتبة الثالثة كوبا بنسبة 35%. بينما تحتل بنما المرتبة 148 على مستوى العالم، كونها واحدة من دول أمريكا اللاتينية التى لديها عدد أقل من المدخنين، بنسبة 6% فقط.