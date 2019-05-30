تعرف على أرقام خدمات الكهرباء بالأقصر حال وجود أعطال خلال عيد الفطر

أعلن قطاع توزيع كهرباء الأقصر بقيادة المهندس زكريا عبد الحميد، الاستعداد لعيد الفطر المبارك، حيث بحث مع مديري العموم ومديري الإدارات الهندسية والشبكات لبحث التدابير اللازمة استعدادًا لاستقبال العيد، ومتابعة التعليمات بخصوص تأمين استمرارية التغذية الكهربائية لجميع الساحات الكبرى التى ستقام فيها شعائر صلاة العيد بالمحافظة.
وقدمت شركة كهرباء الأقصر أرقام الهوات الكاملة للشكاوي في آخر أيام شهر رمضان المبارك وعيد الفطر المبارك، حال وجود أية مشكلات في الشبكة الكهربائية وجاءت كمايلي:
1. رقم هندسة كهرباء إسنا شرق 01204973507
2. رقم شبكة أصفون 01204975149
3. رقم شبكة توماس 01204972899
4. رقم شبكة أرمنت الوابورات 01204974584
5. رقم شبكة أرمنت الحيط 01204901161
6. سيارة شبكة القرنة 01204967027
7. شبكة القرنة 01204890146
8. شبكه الضبعية 01204890702
9. سيارة شبكه الضبعيه 01204890382
10. رقم شبكة العوامية 01204893218
11. رقم شبكه أبو الجود 01204893605
12. رقم هندسة كهرباء البياضية 01204896064
13. رقم هندسة كهرباء العديسات 01204898997
14. رقم هندسة كهرباء الزينية 01204894678
15. رقم سيارة شبكة الزينية 01204894680
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