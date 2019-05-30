ترفيق 4 مناطق صناعية بسوهاج بتكلفة 347 مليون جنيه للمرحلة الأولى

كتب على عبد الرحمن

تواصل محافظة سوهاج تنفيذ مشروعات تنموية ضمن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والممول من البنك الدولي والحكومة والذي يتم تنفيذه بمحافظتي سوهاج وقنا.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، أن المشروعات المنفذه من خلال البرنامج والتي تركز علي 4 مجالات رئيسية منها تحسين مناخ الأعمال والتنافسية في سوهاج حيث تتضمن إطلاق 5 مبادرات للتكتلات الاقتصادية تبدأ بمجمع الأثاث غرب طهطا ويتكلف تنفيذ المرحلة الاولي منه 195 مليون جنيه إضافة إلي ترفيق 4 مناطق صناعية بسوهاج وهي الكوثر والاحايوه وغرب جرجا وغرب طهطا وتتكلف المرحلة الاولي 347 مليون جنيه.

وأشار الأنصارى إلى إجراءات رفع مهارات وتدريب العاملين بالمحافظة والاستفادة بما يقوم به برنامج التنمية المحلية من تدريب وتأهيل الكوادر المحلية التنفيذية بالمحافظة ، بالاضافة إلى متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية ومعدلات التنفيذ .

كما تم تشكيل 14 منتدي على مستوى المحافظة شارك فيها أكثر من 2500 مواطن سوهاجى من الفئات المختلفة لمناقشة وإقرار الخطط السنوية للمشروعات وأولوياتها فى نطاق مراكزهم وقراهم .

ويركز برنامج تنمية الصعيد على تحسين البنية الأساسية والخدمات المحلية حيث تم اعتماد وتنفيذ الخطة الاستثمارية لمشروعات المرحلة الأولى بإجمالى 1.7 مليار جنيه وتتضمن تنفيذ 27 مشروعاً بالمحافظة فى مجالات مياه الشرب ورصف الطرق المحلية وتغطية الترع وتطوير المناطق الآثرية ورفع كفاءة الوحدات البيطرية وتم الانتهاء من 20 مشروع .

وتتضمن المشروعات أيضاً تحسين الخدمات المحلية حيث قام البرنامج بإصدار دليل إجراءات ينظم إصدار خدمات ترخيص البناء ورخص تشغيل المحلات بما يتضمن تقليص الفترة الزمنية لاستخارج تلك الرخص بنسبة 30 % من خلال تطوير 14 مركزاً تكنولوجياً لخدمات المواطنين وما يتبعها من إدارات هندسية وخدمات آخرى .