سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 02:57 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

ترفيق 4 مناطق صناعية بسوهاج بتكلفة 347 مليون جنيه للمرحلة الأولى

الخميس، 30 مايو 2019 01:52 م
ترفيق 4 مناطق صناعية بسوهاج بتكلفة 347 مليون جنيه للمرحلة الأولى الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج
كتب على عبد الرحمن
إضافة تعليق
 
تواصل محافظة سوهاج تنفيذ مشروعات تنموية ضمن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والممول من البنك الدولي والحكومة والذي يتم تنفيذه بمحافظتي سوهاج وقنا.
 
وأوضح الدكتور  أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، أن المشروعات المنفذه من خلال البرنامج والتي تركز علي 4 مجالات رئيسية منها تحسين مناخ الأعمال والتنافسية في سوهاج حيث تتضمن إطلاق 5 مبادرات للتكتلات الاقتصادية تبدأ بمجمع الأثاث غرب طهطا ويتكلف تنفيذ المرحلة الاولي منه 195 مليون جنيه إضافة إلي ترفيق 4 مناطق صناعية بسوهاج وهي الكوثر والاحايوه وغرب جرجا وغرب طهطا وتتكلف المرحلة الاولي 347 مليون جنيه.
 
وأشار الأنصارى إلى إجراءات رفع مهارات وتدريب العاملين بالمحافظة والاستفادة بما يقوم به برنامج التنمية المحلية من تدريب وتأهيل الكوادر المحلية التنفيذية بالمحافظة ، بالاضافة إلى متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية ومعدلات التنفيذ .
 
كما تم تشكيل 14 منتدي على مستوى المحافظة شارك فيها أكثر من 2500 مواطن سوهاجى من الفئات المختلفة لمناقشة وإقرار الخطط السنوية للمشروعات وأولوياتها فى نطاق مراكزهم وقراهم .
 
ويركز برنامج تنمية الصعيد  على تحسين البنية الأساسية والخدمات  المحلية حيث تم اعتماد وتنفيذ الخطة الاستثمارية لمشروعات المرحلة الأولى بإجمالى 1.7 مليار جنيه وتتضمن تنفيذ 27 مشروعاً بالمحافظة فى مجالات مياه الشرب ورصف الطرق المحلية وتغطية الترع وتطوير المناطق الآثرية ورفع كفاءة الوحدات البيطرية وتم الانتهاء من 20 مشروع .
 
وتتضمن المشروعات أيضاً تحسين الخدمات المحلية حيث قام البرنامج بإصدار دليل إجراءات ينظم إصدار خدمات ترخيص البناء ورخص تشغيل المحلات بما يتضمن تقليص الفترة الزمنية لاستخارج تلك الرخص بنسبة 30 % من خلال تطوير 14 مركزاً تكنولوجياً لخدمات المواطنين وما يتبعها من إدارات هندسية  وخدمات آخرى .
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

"طاقة النواب" تطالب "البترول" و"التنمية المحلية" برد كتابى على طلبى إحاطة

محافظ كفرالشيخ يخاطب وزارة التنمية المحلية لإنشاء حى جنوب العاصمة

تعرف على خطة استغلال موازنة التنمية المحلية × 12 معلومة

طوارئ وغرفة عمليات بالتنمية المحلية لمواجهة الموجة الحارة بالمحافظات

التخطيط تعتمد 149 مليون جنيه لبرامج التنمية المحلية بالمحافظات

سوهاج

تنميه الصعيد

اخبار سوهاج

مناطق صناعيه بسوهاج

الاستثمار فى الصعيد


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة