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ترامب ينفى طلبه إبعاد سفينة تحمل اسم جون ماكين خلال زيارته لليابان

الخميس، 30 مايو 2019 02:56 م
ترامب ينفى طلبه إبعاد سفينة تحمل اسم جون ماكين خلال زيارته لليابان ترامب خلال زيارته لليابان
كتبت ريم عبد الحميد
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نفى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، التقارير التى أشارت إلى أنه أمر بإبعاد سفينة حربية أمريكية تحمل اسم خصمه السياسى الراحل السيناتور جون ماكين عن نظره أثناء زيارته لليابان خلال احتفالات يوم الذكرى.

وكتب ترامب على تويتر: "لم يتم إبلاغى بأى شىء يتعلق بسفينة البحرية يو إس إس جون ماكين خلال زيارتى الأخيرة لليابان، ومع ذك فقد أحببت أنا والسيدة الأولى التواجد مع رجال ونساء جيشنا العظيم، يا لها من مهمة رائعة يقومون بها".

وكان ماكين، الذى اعتبر بطل حرب بعد أن تم أسره لحوالى خمس سنوات خلال حرب فيتنام، قد دخل فى جدل مرارا مع الرئيس ترامب، وعارض سياساته، بينما انتقده الأخير لتصويته ضد جمهود الجمهوريين التى كانت تسعى للقضاء عى قانون أوباما كير للرعاية الصحية.

جاء ذلك بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن البيت الأبيض طلب أن تكون السفينة الحربية التى تحمل اسم ماكين بعيدة عن الرؤية خلال زيارة ترامب لليابان.

من جانبها، فندت البحرية الأمريكية تقرير وول ستريت جورنال، وقالت إن اسم السفينة يو إس إس جون ماكين لم يتم حجبه خلال زيارة الرئيس لليابان فى يوم الذكرى والبحرية تفتخر بهذه السفينة وطاقهما وما يحمل اسمها وتراثها.

 


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البحرية الامريكية


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