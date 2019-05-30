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ترامب يجدد رفضه مزاعم تلقى المساعدة من روسيا فى الانتخابات

الخميس، 30 مايو 2019 04:18 م
ترامب يجدد رفضه مزاعم تلقى المساعدة من روسيا فى الانتخابات ترامب
واشنطن (أ ش أ)
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جدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الخميس، رفضه مزاعم تقديم روسيا المساعدة له خلال الانتخابات الرئاسية قائلا "روسيا لم تساعدنى فى الفوز بالانتخابات، فزت بها بنفسى".

 

وتابع ترامب - فى كلمة له نقلها تلفزيون "سى إن إن" الأمريكى - "روسيا لم تساعدنى على الإطلاق وإن كانت فعلت شيئا فأعتقد أنها ساعدت الجانب الآخر... التساؤل يجب أن يدور حول التواطؤ بين هيلارى كلينتون والإعلام وبينها وبين روسيا".

 

وتابع الرئيس الأمريكى أنه لن يكون هناك المزيد من الحديث عن روسيا بعدما تبين أن الأمر برمته خدعة، مؤكدا أنه دافع عن نفسه ضد جميع الاتهامات "الزائفة والمشينة"، واصفا تلك الفترة من عمر البلاد بالحزينة وأنه يعد ما يحدث الآن أحد أعظم إنجازاته بكشفه هذا الفساد الذى لم يعلم أحد بوجوده.

 

كما صرح أنه تم إطلاع الرئيس السابق باراك أوباما فى 2016 قبل الانتخابات الرئاسية أن روسيا قد تحاول التدخل فى الانتخابات إلا أنه لم يفعل شيئا لظنه أن هيلارى كلينتون ستفوز بالانتخابات.

 

وأعرب الرئيس الأمريكى عن اعتقاده أن روسيا كانت لتفضل وجود هيلارى كلينتون رئيسة للولايات المتحدة الأمريكية بدلا عنه معللا ذلك بأنه لم يوجد أقسى على روسيا منه سواء على صعيد سياسات الطاقة أو القضية الأوكرانية وغيرها، وأضاف أنه وقع عقوبات على روسيا بمستوى لم يحدث من قبل، وتابع أنه رغم كل ذلك فإنه يريد التفاهم مع روسيا والصين وأوروبا والجميع وحتى إيران إذا أردات المحادثات.

 

وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحقق الخاص روبرت مولر وقال إنه كان شخصا متناقضا للغاية، موضحا أنه لم يوجه له اتهامات بعد التحقيق بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية عام 2016 لعدم وجودها من الأساس. 

 


ووصف ترامب كلمة الإقالة - التي تداولها أعضاء الكونجرس على خلفية تحقيق مولر - بأنها "قذرة ومثيرة للاشمئزاز"، وأضاف " إن مولر الذي شغل منصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي أي) تحت إدارتي الرئيسين السابقين جورج بوش وباراك أوباما أراد أن يقود المكتب مرة أخرى خلال الإدارة الحالية، وعندما فشل في الحصول على المنصب تم اختياره كمحام خاص".

 


يذكر أن بيان مولر لم يبرئ ترامب حيث قال إنه "لو كنا على ثقة من أن الرئيس لم يرتكب جرما لقلنا ذلك في التقرير"، كما أكد مولر أنه لن يمثل أمام الكونجرس للشهادة مكتفيا بذلك البيان.

 

كما أكد الرئيس ترامب أن الصين ترغب في عقد اتفاق مع بلاده نظرا لفرار الشركات منها نحو دول أخرى مثل فيتنام لتفادي الرسوم الجمركية. 

 


وجدد ترامب رغبته في وجود علاقات مع روسيا والصين والجميع، مضيفا أن "التفاهم مع كل من روسيا والصين هو أمر جيد إذا ما تم القيام به بشروط عادلة أو بشروطنا". 
وحول أزمة فنزويلا، قال ترامب إنه يجري مراقبة ما سيحدث وأنه سيسعد إذا ما تمكنوا في فنزويلا من حل مشكلاتهم مضيفا أن الكثير من المحادثات تجري الآن وأنه يدعم الشعب الفنزويلي بشكل كامل.

 


كما أعلن الرئيس الأمريكي أنه سيلقي اليوم أو الغد بيانا هو الأكبر بشأن الحدود، موضحا أنه سيتم القيام بأمر كبير على الحدود نظرا لاستمرار دخول الأفراد إلى البلاد، في ظل رفض الديمقراطيين القيام بالتعديلات الضرورية للقوانين لمجابهة الهجرة والجريمة والمخدرات وتهريب البشر.


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