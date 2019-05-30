ترامب: نتنياهو شاب رائع وفشله فى تشكيل الحكومة أمر سيئ جدا

وكالات الأنباء

أعرب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن أسفه إزاء فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومة جديدة، ما يدفع الدولة العبرية إلى انتخابات جديدة في سبتمبر القادم، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وفي تعليق مقتضب على الموضوع، قال ترامب اليوم الخميس للصحفيين أمام البيت الأبيض: "ما حدث في إسرائيل أمر سيئ جدا، وبدا أن نتنياهو، وهو شاب رائع، حقق فوزا كاملا، لكن الآن يعودون إلى مرحلة انتخابات".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الإسرائيليين ليسوا في حاجة إلى انتخابات جديدة، وخاصة أنهم يواجهون أصلا كثيرا من الاضطرابات في هذا "المكان الصعب".

في غضون ذلك، استقبل نتنياهو في القدس صهر ترامب وكبير مستشاريه، جاريد كوشنر، وتعهد بأن تطورات المشهد السياسي في إسرائيل لن تؤثر على التعاون بين الدولتين، واصفا حل الكنيست لنفسه استعدادا لانتخابات جديدة بأنه "حادث صغير".

وسبق أن أبدى ترامب الأسبوع الجاري أمله في أن يتمكن نتنياهو من إخراج المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة من طريق مسدود ما سيخدم تعزيز العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة.