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تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط مبيعات أجنبية

الخميس، 30 مايو 2019 01:55 م
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط مبيعات أجنبية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 8.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 745.013 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 109.2 مليون ورقة مالية بقيمة 443.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 13.5 ألف عملية لعدد 158 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 60.47% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 37.29%، والعرب على 2.24% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51.03% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.96%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 81 ألف جنيه، 1.5 مليون جنيه، 30.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 25.7 مليون جنيه، 3 ملايين جنيه، 3 ملايين جنيه، على التوالى.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 13771 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 2067 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 17002 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 597 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 1521 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 450 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 20 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 101 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.
 

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