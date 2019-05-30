تداول أجزاء من امتحان الكيمياء عبر جروبات طلاب أولى ثانوى عقب بدء اللجنة

تداولت جروبات طلاب الصف الأول الثانوى العام، على فيس بوك وواتس آب، أجزاء من امتحان مادة الكيمياء عقب بدء لجنة الامتحان فى التاسعة صباح اليوم.
وطالب بعض الطلاب عبر الجروبات إجابة الأسئلة، كما ناقشوا إجابات بعض الجزئيات مع بعضهم خلال أداء الامتحان.
وتعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لـ 585,980 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.
الجدير بالذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوى العام بدأت 19 مايو الجارى وتنتهى السبت المقبل 1 يونيو القادم.
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