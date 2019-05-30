تداول أجزاء من امتحان الكيمياء عبر جروبات طلاب أولى ثانوى عقب بدء اللجنة

كتب محمود طه حسين

تداولت جروبات طلاب الصف الأول الثانوى العام، على فيس بوك وواتس آب، أجزاء من امتحان مادة الكيمياء عقب بدء لجنة الامتحان فى التاسعة صباح اليوم.

وطالب بعض الطلاب عبر الجروبات إجابة الأسئلة، كما ناقشوا إجابات بعض الجزئيات مع بعضهم خلال أداء الامتحان.