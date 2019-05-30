تحريات مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة موظف بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها، لكشف غموض العثور على جثة موظف بالمعاش، داخل مسكنه، لكشف ملابسات الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لموظف بالمعاش، يقيم بمفرده، وتم تحرير محضر بالواقعة، والاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، لكشف ملابسات الحادث.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.