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تجديد حبس 6 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما

الخميس، 30 مايو 2019 05:29 م
تجديد حبس 6 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما حبس ـ أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 6 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة، في اتهامهما بالانضمام الي جماعة أسست علي خلاف القانون وأحكامه.

والمتهمون بالقضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، الصادر في حقهم قرار تجديد الحبس هم، هدير أحمد وإيمان الحلو وثائر عزت وشيماء عبدالحميد ورضا فتح الباب وأحمد عبد الحميد.

ويواجه المتهمون اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 كما أسندت النيابة إليهم ارتكاب  عدة  جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.


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نشر أخبار كاذبة


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