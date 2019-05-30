تجديد حبس 3 مسجلين بتهمة حيازة 70 كيلو حشيش قبل توزيعها فى العيد

قرر قاضى المعارضات اليوم الخميس،ـ تجديد حبس 3 مسجلين 15 يوما على ذمة التحقيق،ضبط بحوزتهم 70 كيلو حشيش قبل توزيعها فى عيد الفطر.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تلقت معلومات بقيام 3 أشخاص بعقد صفقة مخدرات، لاغراق السوق بمخدر الحشيش قبل عيد الفطر ، وكشفت التحريات أن المتهمين حددوا مكان الاستلام بمنطقة شبرا الخيمة ، وعقب تقنين الاجراءات تم أعداد الأكمنة اللازمة وتم القبض على المتهمين داخل سيارة ملاكى
وبفحصها تم ضبط 700 فرش حشيش زنت 70 كليو جرام، ومبلغ 50 ألف جنيه.
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