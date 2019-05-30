سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 01:51 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس 3 مسجلين بتهمة حيازة 70 كيلو حشيش قبل توزيعها فى العيد

الخميس، 30 مايو 2019 01:50 م
تجديد حبس 3 مسجلين بتهمة حيازة 70 كيلو حشيش قبل توزيعها فى العيد حشيش،ارشيفية
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق

قرر قاضى المعارضات اليوم الخميس،ـ تجديد حبس 3 مسجلين 15 يوما على ذمة التحقيق،ضبط بحوزتهم 70 كيلو حشيش قبل توزيعها فى عيد الفطر.

 

 وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تلقت معلومات بقيام 3 أشخاص بعقد صفقة مخدرات، لاغراق السوق بمخدر الحشيش قبل عيد الفطر ، وكشفت  التحريات أن المتهمين حددوا مكان الاستلام بمنطقة شبرا الخيمة ، وعقب تقنين الاجراءات تم أعداد الأكمنة اللازمة وتم القبض على المتهمين داخل سيارة ملاكى

 وبفحصها تم ضبط 700 فرش حشيش زنت 70 كليو جرام، ومبلغ 50 ألف جنيه.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

الإدارية العليا: لا يجوز تملك الوقف الخيرى بالتقادم

ضبط شخصين احتجزا "خراط" في بورسعيد بمنزلهما بسبب خلافات على سيارة

فحص عينة من مخدر الفودو ضبطت بحوزة عاطل وشقيقته فى باب الشعرية

تجديد حبس كوافيرة متهمة بتزوير مستندات للاستيلاء على أملاك الغير بالجيزة

عقوبة حيازة المخدرات

شبرا الخيمة

حوادث شبرا الخيمة

اخبار الحوادث


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة