تجديد حبس 3 متهمين بخطف شاب وطلب فدية بمدينة نصر

كتب عبد الله محمود

جدد قاضى المعارضات، حبس 3 أشخاص، 15 يوما علي ذمة التحقيق لاتهامهم باختطاف شاب ومساومة والده على دفع نصف مليون جنيه فدية مقابل إطلاق سراحه.

البداية عندما تلقّى قسم أول مدينة نصر، بلاغا من رجل أعمال يفيد بتلقيه اتصالا هاتفيا من مجهول من هاتف نجله 27 عاما، وأبلغه خلاله المتصل باختطاف ابنه وساومه على دفع مبلغ 500 ألف جنيه نظير إطلاق سراحه.

ونجحت تحريات مباحث القاهرة، بعد الاستعانة بالتقنيات الحديثة، في تحديد مكان تواجد هاتف المجني عليه داخل شقة بعقار بشارع الصاعقة بعزبة الهجانة بدائرة القسم.

وبتقنين الإجراءات وبمداهمتهم تمكن المقدم حسام نصر رئيس مباحث قسم مدينة نصر أول، من ضبط مقاول وصاحب مكتب كمبيوتر وعامل بحوزتهم فرد خرطوش وسلاح أبيض، وبصحبتهم المجني عليه وتبين إصابته بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء جسده.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من المقاول الذي اعترف بقيامه بأعمال السمسرة، وسابقة توسطه بين والد المجني عليه وأحد الأشخاص لتمكينه من الحصول على قرض مالي من أحد البنوك مقابل تحصله على نسبة مالية، إلا أنه لم يتحصّل عليها فخطط لاختطاف المجني عليه لإجبار الأب على سداد المبلغ المستحق.