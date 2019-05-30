تجديد حبس 3 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة تجارة المخدرات بالساحل

كتب عبد الله محمود

جدد قاضى المعارضات، حبس 3 عاطلين، 15 يومًا على ذمة التحقيق لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة، فى الساحل.

تعود الواقعة عندما تمكنت قوة من مباحث قسم شرطة الساحل بقيادة المقدم علاء خلف الله رئيس المباحث من ضبط 3 عاطلين مطلوب التنفيذ عليهما فى 4 أحكام قضائية، وذلك أثناء استقلالهم سيارة ملاكى، حيث عثر بحوزتهم على سلاح نارى، بالإضافة إلى ضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش بلغت 406 جرامات، مبلغ مالى، و5 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهم الإجرامى وبمواجهة المحكوم عليهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بها.