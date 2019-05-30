تجديد حبس مهندسين بحي غرب مدنية نصر بتهمة الرشوة

كتب عبد الله محمود

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس مهندسين بحي غرب مدينة نصر 15 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بطلب وتلقي رشوة مالية 50 ألف جنيه مقابل الحصول على تراخيص إدخال المرافق لعدد من العقارات للتغاضي عن مخالفات العقارات بالمناطق التابعة لهم.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أنه عقب ورود بلاغ من إحدى شركات المقاولات الشهيرة بطلب المتهمين رشوة مالية مقابل تسهيل الحصول على رخصة المرافق وجاء في البلاغ قيام المتهمين طلب مبلغ 20 ألف جنية مقدم الرشوة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم طلب وتلقي رشوة مالية بالمخالفة للقانون وذلك حال كونهم موظفين عموم، وكان ذلك بإخلاء بواجبات وظيفته وأداء عمل من إعمال وظيفته للإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل لديها "حي غرب مدينة نصر".