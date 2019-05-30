تجديد حبس ملك الكاشف "المتحولة جنسيا" 15 يوما

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس الفتاة المتحولة جنسيا ملك الكاشف، لمدة 15 يومًا احتياطيًا، على ذمة التحقيقات التى تٌجرى معها بمعرفة النيابة فى اتهامها بمشاركة جماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون، ونشر أخبار يعاقب عليها القانون على "فيس بوك".

ووجهت النيابة للمتهمة فى القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة ارهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام، وطالب محامى المتهمة أمام النيابة اليوم بإخلاء سبيلها وعرضها على الطب الشرعى لإثبات إجراءها عملية تحول جنسى وتغيير مكان محبسها.

وكانت "الكاشف" خضعت لعملية تحول جنسى من الشاب مالك إلى الأنثى ملك قبل عامين.