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تجديد حبس متهمين 15 يوما إحتياطيا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

الخميس، 30 مايو 2019 08:12 م
تجديد حبس متهمين 15 يوما إحتياطيا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس متهمين 15 يوما إحتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بمعرفة النيابة،  بتهمة الإنضمام إلى جماعة أسست علي خلاف القانون وأحكامه.

وأسندت النيابة للمتهمين هشام عادل وعبده محمد  بالقضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، اتهامات الإنضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحددت جلسة 3 يونيو  لنظر أمر تجديد حبس المتهمين على ذمة التحقيقات في القضية. 

كما أسندت النيابة إليهما عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

 

 

 


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