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تجديد حبس متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة

الخميس، 30 مايو 2019 02:30 م
تجديد حبس متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة محكمة-أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس محمد مصباح، و عبد االرحمن عوض 15 يوما لاتهامهما بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.
 
ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
 
كما أسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
 
 

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