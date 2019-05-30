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تجديد حبس شادى الغزالى حرب 45 يوما على ذمة التحقيقات

الخميس، 30 مايو 2019 04:04 م
تجديد حبس شادى الغزالى حرب 45 يوما على ذمة التحقيقات حبس ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس  شادي الغزالي حرب وآخرين، لاتهامه  بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، 45 يوما على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهم بالقضية رقم 621  لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.


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