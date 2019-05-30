سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 06:25 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس المتهمين بقتل شاب صان الحجر بالشرقية لسرقة هاتفه المحمول

الخميس، 30 مايو 2019 05:17 م
تجديد حبس المتهمين بقتل شاب صان الحجر بالشرقية لسرقة هاتفه المحمول حبس -أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب
إضافة تعليق
قرر قاضي المعارضات بمحكمة الحسينية بالشرقية، اليوم الخميس، تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص  لقيامهم بقتل شاب لسرقة هاتفه المحمول، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.
 
تلقي اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، في نهاية شهر أبريل الماضي، يفيد بلاغا من مركز شرطة صان الحجر بالعثور علي  جثة" محمد ص ج" 19 سنة من صان الحجر مقتولا، إثر إصابته بطلق ناري، وتبين من المعاينة وجود شبهة جنائية، وقررت النيابة العامة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
 
وتبين من تحريات فريق البحث الجنائي بفرع الشرق الذي قاده العميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية، بإشراف اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر، رئيس فرع الأمن العام بالشرقية،  إلي قيام 4 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي تخصص في إرتكاب وقائع السرقات، وتم تحديدهم وضبطهم هم كل من " محمد ك م" 27 سنة مقيم تمي الإمديد الدقهلية، و" حسن ع ح" 25 سنة مقيم أولاد صقر، و" السيد م إ" 27 سنة مقيم أولاد صقر، و" عثمان أ ر" 29 سنة مقيم صان الحجر، وتم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة والسيارة، وتبين إرتكابهم الواقعة لسرقة المجني عليه بالإكراه وعندما قاموهم تمكنوا من قتله وسرقة هاتفه المحمول، وتم إخطار النيابة العامة.
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

حبس عاطل لحيازته 450 طربة حشيش ببرج العرب

حبس متهمين بتكوين مخزن لتصنيع الألعاب النارية بالسلام 4 أيام

حبس المتهم بحيازة 10 كيلو حشيش بالمرج 4 أيام

حبس عاطل وشقيقته ضبط بحوزتهما 2 كيلو من مخدر الفودو فى باب الشعرية

الشرقية

صان الحجر

نيابة الحسينية

العثور على جثة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة