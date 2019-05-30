تجديد حبس المتهمين بقتل شاب صان الحجر بالشرقية لسرقة هاتفه المحمول

الشرقية - فتحية الديب

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الحسينية بالشرقية، اليوم الخميس، تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص لقيامهم بقتل شاب لسرقة هاتفه المحمول، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

تلقي اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، في نهاية شهر أبريل الماضي، يفيد بلاغا من مركز شرطة صان الحجر بالعثور علي جثة" محمد ص ج" 19 سنة من صان الحجر مقتولا، إثر إصابته بطلق ناري، وتبين من المعاينة وجود شبهة جنائية، وقررت النيابة العامة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتبين من تحريات فريق البحث الجنائي بفرع الشرق الذي قاده العميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية، بإشراف اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر، رئيس فرع الأمن العام بالشرقية، إلي قيام 4 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي تخصص في إرتكاب وقائع السرقات، وتم تحديدهم وضبطهم هم كل من " محمد ك م" 27 سنة مقيم تمي الإمديد الدقهلية، و" حسن ع ح" 25 سنة مقيم أولاد صقر، و" السيد م إ" 27 سنة مقيم أولاد صقر، و" عثمان أ ر" 29 سنة مقيم صان الحجر، وتم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة والسيارة، وتبين إرتكابهم الواقعة لسرقة المجني عليه بالإكراه وعندما قاموهم تمكنوا من قتله وسرقة هاتفه المحمول، وتم إخطار النيابة العامة.