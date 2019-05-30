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تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط صعود 6 قطاعات على رأسها السلع

الخميس، 30 مايو 2019 03:12 م
تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط صعود 6 قطاعات على رأسها السلع بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى
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تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.
 
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.38% رابحاً 21.65 نقطة ليغلق عند مستوى 5731.67 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.59% رابحاً 36.88 نقطة ليغلق عند مستوى 6242.24 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.21% خاسراً 9.95 نقطة ليغلق عند مستوى 4736.58 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 91.7 مليون سهم بقيمة 30.9 مليون دينار كويتى عبر 5580 صفقة.
 
وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 4.84%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.42%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.03%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.96%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.18%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.35%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.25%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.14%.
 
وجاء سهم "المنتجعات" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 16.67%، تلاه المعدات بنسبة 9.17%، ثم شارقة بنسبة 8.01%، فيما تصدر سهم "السورية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 11.11% ثم التعمير بنسبة 9.83%، ثم سنرجى بنسبة 9.47%.
 

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