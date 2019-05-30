تامر يشكو عنف زوجته أمام محكمة الأسرة: "مفترية وجعلتنى أفقد رجولتى"

كتبت أسماء شلبى

وقف "تامر.ك.أ"، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، يشكو عنف زوجته، ويطالب بإثبات نشوزها، حيث أكد: "عشت صابر ومحتسب وفى الآخر ألقتنى فى الشارع واستحوذت على كل ما أملكه وجعلتنى أفترش الأرض ولا أملك قوت يومى منها لله".

وأوضح الزوج أثناء جلسات تسوية المنازعات: "زوجتى مفترية لا تعرف أن تتحدث باحترام، دائمًا ما تسب وتلعن، وتتفوه بألفاظ لا يستطيع أحد تقبلها، سلبتني كل ممتلكاتى وتسببت فى ضياع الشركة التى امتلكها"، ليضيف: "وصل الأمر بيها تمد يدها على أمام والدتى وجعلتنى أفقد رجولتى أمام الجميع بعد إهاناتها المتكررة ضد".

وتابع الزوج: "تفننت فى تعذيبى وجعلى أندم على زواجها منى بعد أن ارتكبت أكبر خطأ فى حياتى وعشت أسود أيام حياتى، كانت تتعدي على بالضرب أمام الجيران، تتخانق معى دون أى سبب، رفضت وساطة كل معارفنا وأصدقائنا الذى حاولوا أن يصلحوا بيننا".

واستطرد "تامر": "لم يفلح أى أحد أن يرجعها لعقلها، وأدركت أن كيد الستات يورث الكفر لأقدم على إقامة عدة دعاوى وبلاغات لعل القضاء ينصفني ويرجع لى حقوقى طوال عام ونصف مدة زواجنا"، مضيفا فى حالة هسترية أمام المحكمة: "كل ما أتمناه أن أرحم من بطش زوجتي وأسترد ممتلكاتى، ربنا ينتقم منها".